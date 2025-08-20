На конкурсе технологических решений представили задачи для ИТ-специалистов

Задачи от бизнеса, которые охватывают ключевые направления цифровизации, представили на конкурсе технологических решений «Лидеры цифровой трансформации». Проведение состязания соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Академии инноваторов.
Конкурс мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» открывает новые возможности для ИТ-профессионалов со всего мира. Им предстоит разработать решения для 20 практических кейсов столичных ведомств и крупного бизнеса и побороться за главный приз — миллион рублей. Занявшая второе место команда получит 600 тысяч рублей, третье — 400 тысяч рублей. В финале примут участие 200 сильнейших команд, 60 лучших из них получат денежные вознаграждения и возможность внедрить свои разработки.
В числе задач, представленных бизнесом, модернизация автопилота робота-уборщика: «Лаборатория Касперского» предлагает участникам хакатона сделать коммунальных помощников устойчивыми к атакам злоумышленников. Разработчик VK Tech в свою очередь представил амбициозную задачу по оптимизации работы современных систем хранения данных. Группа компаний «Итэлма» предлагает создать простой и понятный веб-сервис, который поможет врачам быстрее замечать возможные осложнения у беременных. Киностудия «Союзмультфильм» подготовила интересное и творческое задание — создать AR-фотозоны для мультимедийного центра «Союзмультпарк» с помощью технологий дополненной реальности.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта до 18 сентября, сформировать команду в составе от двух до пяти человек или присоединиться к существующей и выбрать для решения одну из конкурсных задач. Хакатон проходит онлайн, поэтому участвовать можно из любой точки мира.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.