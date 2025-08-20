«Автобусный парк» в Великом Новгороде увеличил выработку на 50%

На участке по техническому обслуживанию автобусов (ТО-2) проведен масштабный набор мероприятий по устранению потерь, сокращению времени обслуживания и росту производительности. Изначальная задача проекта состояла в снижении валовой производительности и увеличении выработки. По итогам участия в проекте на предприятии удалось снизить валовую производительность труда на 44,3%, снизить запасы на 59,4% и увеличить выработку на 50%.