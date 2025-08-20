«Автобусный парк» в Великом Новгороде увеличил выработку на 50%

Предприятие «Автобусный парк» в Великом Новгороде увеличило выработку на 50% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Новгородской области.
Коллектив прошел обучение методам бережливого производства, провел анализ потока, выявил узкие места на участке, разработал план мероприятий по их устранению и успешно реализовал его.
На участке по техническому обслуживанию автобусов (ТО-2) проведен масштабный набор мероприятий по устранению потерь, сокращению времени обслуживания и росту производительности. Изначальная задача проекта состояла в снижении валовой производительности и увеличении выработки. По итогам участия в проекте на предприятии удалось снизить валовую производительность труда на 44,3%, снизить запасы на 59,4% и увеличить выработку на 50%.
Напомним, подать заявку на участие в проекте можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.