Азербайджан не примет участия в конкурсе «Интервидение-2025» в России

Баку сослался на внутренние обстоятельства и недостаток времени, отказавшись участвовать в конкурсе «Интервидение».

Источник: Комсомольская правда

Азербайджан не примет участия в международном песенном конкурсе «Интервидение», который состоится в сентябре в России. Об этом сообщило азербайджанское агентство Репорт. Среди причин отказа названы внутренние обстоятельства и недостаток времени для подготовки.

«Официально Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан не направляли свое финальное решение об участии в “Интервидении”» — уточнили в пресс-службе конкурса в беседе с РИА Новости.

Стоит отметить, что конкурс «Интервидение-2025» объединит исполнителей из разных стран мира. Об этом заявили в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Организаторы направили приглашения в несколько европейских стран и США. На данный момент участие подтвердила 21 страна.