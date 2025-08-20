Азербайджан не примет участия в конкурсе «Интервидение-2025» в России

Стоит отметить, что конкурс «Интервидение-2025» объединит исполнителей из разных стран мира. Об этом заявили в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Организаторы направили приглашения в несколько европейских стран и США. На данный момент участие подтвердила 21 страна.