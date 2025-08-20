Останки вымершего девять тысяч лет назад зубра выловил из реки 11-летний поляк

Мальчик во время прогулки с матерью неподалеку от побережья реки Вислы обнаружил мозжечок вымершего более девяти тысяч лет назад европейского зубра — это фрагмент черепа животного, из которого вырастает рог. Находка попалась на глаза 11-летнему поляку, когда он шел по мелководью.
Позже семья передала эти останки в Музей Земли Польской академии наук в Варшаве, где специалист Дариуш Наст провел их идентификацию. Европейский бизон — вымерший вид крупных криворогих млекопитающих, обитавших в Европе и Средней Азии, Берингии и Северной Америке.
— Найденный доисторический памятник теперь будет медленно высыхать, а следующий пройдет консервацию. После его завершения, возможно, в конце этого года, он будет выставлен на обозрение, — передает портал Zwiadowca Histori.
Исследователи также обнаружили в библиотеке Ватикана новый фрагмент главы Библии, который был спрятан в переводе Евангелия от Матфея 1750-летней давности. Скрытый текст удалось отыскать участниками проекта «Синайские палимпсесты», в рамках которого эксперты пытаются восстановить тексты, стертые писцами в IV-XII веках.