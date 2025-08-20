Останки вымершего девять тысяч лет назад зубра выловил из реки 11-летний поляк

Мальчик во время прогулки с матерью неподалеку от побережья реки Вислы обнаружил мозжечок вымершего более девяти тысяч лет назад европейского зубра — это фрагмент черепа животного, из которого вырастает рог. Находка попалась на глаза 11-летнему поляку, когда он шел по мелководью.