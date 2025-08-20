Археологи обнаружили баню Цицерона на дне Неаполитанского залива

Эксперты из Археологического парка Флегрейских полей обнаружили на дне Неаполитанского залива баню римского юриста и государственного деятеля Цицерона, руины найдены в затонувшем городе Байи, пишет Daily Mail.
«Дайверы обнаружили богато украшенную мозаику на глубине 10 футов (три метра), в районе, где когда-то находилась гавань Портус Юлиус. Это место, где, как утверждают древние источники, у Цицерона была вилла, которая соскользнула в море примерно в четвертом веке нашей эры», — говорится в материале.
Археологи выяснили, что сеть труб и столбов, которые равномерно пропускали горячий воздух через ванну, все еще оставалась нетронутой после почти двух тысячелетий под водой.
Уточняется, что Байи был популярным местом отдыха римской элиты, поэт Ливий восхвалял целебные свойства местной воды. К первому веку до нашей эры город являлся древним эквивалентом Монте-Карло.
Ранее были найдены следы динозавров в Техасе.