Археологи обнаружили баню Цицерона на дне Неаполитанского залива

«Дайверы обнаружили богато украшенную мозаику на глубине 10 футов (три метра), в районе, где когда-то находилась гавань Портус Юлиус. Это место, где, как утверждают древние источники, у Цицерона была вилла, которая соскользнула в море примерно в четвертом веке нашей эры», — говорится в материале.