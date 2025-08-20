Спасение «Спартака»: Илья Самошников может выйти на поле в ближайшем матче против «Рубина»

Извинившись за шефа, Сакич добавил: «Сейчас такой период, когда все идет против нас… Надеюсь, это прекратится как можно скорее». Возможно, он имел в виду и то, что не только тренерский штаб, но и футболисты находятся не в самом оптимальном эмоциональном состоянии, что привело, в частности, к удалению за необязательное нарушение Заболотного уже на 10-й минуте матча второго тура с «Балтикой». А в игре с «Зенитом» во втором тайме, опять-таки по его словам, «действительно случилось пятиминутное затмение, когда позволили сопернику забить», да и Барко не забил решающий пенальти в концовке матча, потому что: «Сегодня просто такой вечер…».