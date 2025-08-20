Спасение «Спартака»: Илья Самошников может выйти на поле в ближайшем матче против «Рубина»

Защитник «Локомотива» и сборной России 27-летний Илья Самошников стал игроком московского «Спартака» и уже может выйти на поле в ближайшем матче премьер-лиги против «Рубина» — клуба, с которого начинался его игровой путь в высшем дивизионе отечественного футбола.
Первый регистрационный период в Российской премьер-лиге, когда команды заявлять новых футболистов, закончится 11 сентября. И до этого дня клубам нужно закупиться всеми необходимыми для победы игроками. Кто-то уже план, основанный на пожеланиях главного тренера, почти выполнил. Кто-то продолжает лихорадочно искать тех единственных и особенных, которых недостает для того, чтобы начать рвать своих соперников на мелкие кусочки. При этом, конечно же, запросы у всех разные и зависят от глубины кошелька владельцев и спонсоров команд. Особенно активные переговоры начинаются после старта нового футбольного сезона, когда становится понятно, что дела в чемпионате идут не так, как планировалось, и надо срочно спасать ситуацию.
Руководство столичного «Спартака» вряд ли предполагало, что команда после пяти первых туров РПЛ будет занимать тринадцатое место. Конечно, впереди еще 25 туров до завершения сезона, однако так плохо красно-белые не начинали чемпионат, пожалуй, давно. Наибольшее опасение вызывает даже не то, что у «Спартака» мало что получается на поле, тут-то как раз не все так плохо.
Самое тревожное — психологическое состояние главного тренера команды, серба Деяна Станковича. Во время игры пятого тура против «Зенита», завершившейся результативной ничьей, он периодически сидел, опустив голову и не глядя на поле. И на обязательную послематчевую пресс-конференцию не пришел, отправив туда своего помощника Ненада Сакича, который извинился за своего шефа, сообщив, что Станкович «не смог принять участие в пресс-конференции по личным обстоятельствам». Личные обстоятельства бывают разными, и даже вполне уважительными, однако в свете всех последних событий, происходящих со «Спартаком», и слухов о возможном уходе серба со своего поста выглядело это странно.
Извинившись за шефа, Сакич добавил: «Сейчас такой период, когда все идет против нас… Надеюсь, это прекратится как можно скорее». Возможно, он имел в виду и то, что не только тренерский штаб, но и футболисты находятся не в самом оптимальном эмоциональном состоянии, что привело, в частности, к удалению за необязательное нарушение Заболотного уже на 10-й минуте матча второго тура с «Балтикой». А в игре с «Зенитом» во втором тайме, опять-таки по его словам, «действительно случилось пятиминутное затмение, когда позволили сопернику забить», да и Барко не забил решающий пенальти в концовке матча, потому что: «Сегодня просто такой вечер…».
При этом тренерский штаб Станковича понимает, что старт сезона вышел провальным: «Однозначно мы рассчитывали на лучшие результаты. В футболе бывают и положительные периоды, и отрицательные. Мы переживаем негативный период…».
Если добавить сюда, что команда, претендующая на роль лидера чемпионата, пропустила за пять туров десять мячей, то окончательно становится ясно: надо что-то делать, и делать срочно. В том числе укреплять оборону.
***
Официальный сайт «Спартака» сообщил во второй половине дня 19 августа, что клубу удалось согласовать с московским «Локомотивом» переход защитника Ильи Самошникова. «Контракт с 27-летним игроком рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Илья будет выступать за “Спартак” под 14-м номером», — говорилось в заявлении.
Покупка опытного российского игрока хороша еще и тем, что в свете грядущего ужесточения лимита на иностранных футболистов, который нашему футболу в ближайшем будущем обещает министр спорта Михаил Дегтярев, — решение на перспективу.
Самошников, начав свою карьеру в команде «Приалит» из подмосковного Реутова, успел поиграть на соревнованиях всех уровней. И в 2020 году добрался до высшего дивизиона, перейдя в казанский «Рубин», с которым играл в том числе в еврокубках. Причем неоднократно в ранге капитана команды.
После «Рубина» Самошникова пригласили в «Локомотив», где он также стал твердым игроком основы. Вызывался Илья и в сборную России, первый матч за которую провел 1 сентября 2021 года против сборной Хорватии.
Представляя своего нового игрока, сайт «Спартака» пишет, что Самошников — универсальный фланговый игрок, способный действовать как на левом, так и правом краю обороны. Более того, новичок красно-белых «известен тем, что далеко выбрасывает мяч из аута и не раз именно так начинал голевые атаки своих команд». Все эти качества Ильи должны помочь «Спартаку» преодолеть кризис, о котором говорит тренерский штаб команды.
Примечательно, что свой первый матч за «Спартак» Самошников может провести уже в шестом туре (если своевременно будут оформлены все документы по переходу) 23 августа против «Рубина», команды, в которой начинался путь игрока в высшем дивизионе.
Конечно, один Самошников, каким бы хорошим футболистом он ни был, всех проблем спартаковцев не решит. Но до конца первого регистрационного периода еще 20 дней, и в «листе ожидания» красно-белых еще много интересных фамилий. Так что надежды на спасение сезона и улучшение настроения Деяна Станковича еще есть.