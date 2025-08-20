Гражданин Казахстана пытался ввезти в Беларусь спрятанную в носке марихуану

Ричмонд
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Казахстана, прибывший в Беларусь из Литвы, спрятал в надетом на себе носке марихуану, упаковав дополнительно наркотик в средство контрацепции. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Мужчина проходил таможенный контроль в пункте пропуска «Каменный Лог», где подал пассажирскую декларацию на временный ввоз своего автомобиля. Он дополнительно уведомил гродненских таможенников, что иных товаров, подлежащих декларированию, запрещенных либо ограниченных к перемещению, у него нет. Служебная собака опровергла эту информацию, указав своим поведением на возможное наличие у мужчины наркотиков. После этого он признался и достал из носка сверток.

Эксперт Лидского межрайонного отдела управления ГКСЭ подтвердил, что направленное на экспертизу вещество — марихуана весом почти 4 г.

Еще таможенники обнаружили в сумке гражданина 19 таблеток, содержащих в своем составе особо опасное наркотическое вещество.

Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.328−1 Уголовного кодекса. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Мужчина задержан. -0-