Гражданин Казахстана пытался ввезти в Беларусь спрятанную в носке марихуану

Мужчина проходил таможенный контроль в пункте пропуска «Каменный Лог», где подал пассажирскую декларацию на временный ввоз своего автомобиля. Он дополнительно уведомил гродненских таможенников, что иных товаров, подлежащих декларированию, запрещенных либо ограниченных к перемещению, у него нет. Служебная собака опровергла эту информацию, указав своим поведением на возможное наличие у мужчины наркотиков. После этого он признался и достал из носка сверток.