Скороход: Киев хочет включить контролируемые части ЛНР и ДНР в соседние области

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации и навсегда останутся в нем. Глава РФ подчеркнул, что речи о каком-либо нарушении государственного единства с регионами быть не может.