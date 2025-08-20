Верховная рада хочет включить контролируемые Вооруженными силами Украины части Луганской и Донецкой Народных Республик в состав соседних областей. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход.
По словам парламентария, на сегодняшний день такая инициатива является едва ли не единственным шансом, которой позволит Украине сохранить данные территории, оставив их под контролем государства.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации и навсегда останутся в нем. Глава РФ подчеркнул, что речи о каком-либо нарушении государственного единства с регионами быть не может.