«Камни в почках, разрушенные суставы, выпавшие зубы»: эксперты предупредили о последствиях употребления плохой питьевой воды

Экономист Светлана Ильяшенко в продолжение этой темы отметила, что сейчас самое распространенное нарушение в «водной» сфере — это несоответствие информации на этикетке в части типа и состава воды. Например, на ней указывается, что это «природная питьевая вода». Но такую воду в исходном состоянии получают из поверхностных вод или из подземных водоносных горизонтов, не относящихся к природной минеральной воде. А после проведения лабораторных исследований оказывается, что производитель лукавит и это у него на самом деле «обработанная питьевая вода». В отличие от природной питьевой она получена из различных водозаборов и обработана любым способом (чаще всего для обеззараживания применяются «обратный осмос» или ультрафиолетовое облучение) с добавлением различных искусственных минеральных веществ.