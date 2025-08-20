«Камни в почках, разрушенные суставы, выпавшие зубы»: эксперты предупредили о последствиях употребления плохой питьевой воды

От качества выпиваемой, особенно в больших количествах, воды напрямую зависят наше здоровье и самочувствие. Роспотребнадзор уверяет, что фальсификатов в этой сфере стало меньше. Производители и независимые эксперты рассказали, какую воду пьют россияне, какие здесь остаются риски и как выбрать воду, полезную для организма.
Сначала — немного статистики. По данным аналитиков ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», количество покупок негазированной воды в июле 2025 года упало на 14% по сравнению с 2024-м. В магазинах столичного региона одной федеральной торговой сети продажи питьевой бутилированной воды в июле выросли на 22% по сравнению с январем 2025 года. Однако этот показатель ниже, чем в 2024 году, когда продажи выросли больше чем на треть, что объясняется более жаркой погодой прошлым летом. И, кстати, по данным Росстата, литр бутилированной воды за год, с августа 2024 года, подорожал на 11,4%…
Нутрициолог Татьяна Попова в беседе с корреспондентом «МК» подчеркнула, что качественная питьевая вода должна соответствовать определенным стандартам и требованиям. Первое — это чистота: вода должна быть свободна от вредных примесей, таких как тяжелые металлы, пестициды и бактерии. Понятно, что сами потребители это не проверят, и остается уповать на надзорные службы…
Второе — минерализация: оптимальный уровень минералов полезен для организма. Полезные минералы, такие как кальций и магний, могут улучшить здоровье. При этом она отметила, что питьевая вода, прошедшая через систему «обратного осмоса» («ОО»), очищается от большинства растворенных веществ, включая минералы и соли. Что не полезно для здоровья, но об этом ниже.
Третье — pH-уровень: нейтральный pH (около 7) считается идеальным для питьевой воды.
Четвертый и самый важный критерий: производители воды из скважин должны иметь лицензию, чтобы гарантировать безопасность и качество своей продукции. Лицензирование включает: анализ источника — то есть должны проверяться безопасность и чистота подземных вод; соблюдение стандартов — вода должна соответствовать установленным санитарным нормам и правилам. Кроме того, производители обязаны проводить анализы воды на содержание вредных веществ и микроорганизмов.
Что же показали исследования Роспотребнадзора? 20 августа служба отрапортовала, что с начала 2025 года был внедрен новый алгоритм контроля качества и безопасности пищевой продукции во всех регионах России. Испытательные лаборатории получили высокотехнологичное оборудование и освоили новые передовые методики. В рамках этих улучшений служба провела масштабную проверку упакованной питьевой и минеральной воды.
В отличие от другой продукции внутреннего употребления, в которой ведомство очень часто находит какие-то отклонения, с водой дела обстоят как-то получше.
Было взято 900 проб упакованной в емкости воды. «В ходе исследования установлено, что упакованная вода в целом отвечает показателям микробиологической безопасности — только 3 пробы не соответствовали по общему микробному числу, а патогенных микроорганизмов не выявлено», — указала служба в своем сообщении. А наибольшее количество несоответствий было выявлено по санитарно-химическим показателям, в частности, в 58 пробах нашли отклонения по солевому составу от заявленного на маркировке продукции.
После этой проверки в числе прочих «мер воздействия» служба выдала 16 предписаний о приостановке реализации продукции. Всего из оборота было изъято 55 тысяч литров продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
Мы попросили одного из производителей питьевой воды оценить эти результаты.
— Ужесточение со стороны государства контроля дает свои плоды — подделок стало значительно меньше, качество бутилированной воды улучшилось, — подтвердил нам Владимир Пелевин.
Кстати, добавим, что до введения обязательной маркировки воды в 2021 году, по данным Роспотребнадзора, процент фальсификации составлял от 25−30% в группе питьевых вод и до 80% в группе минеральных вод!
В то же самое время наш собеседник подчеркнул, что улучшилось качество воды лишь в части, заявленной Роспотребнадзором, «а главную проблему — вреда организму от воды, прошедшей “обратный осмос”, этими методами не решить».
— На этикетках этот способ очистки указывают?
— Указывают: «Вода подготовленная», иногда «Озонированная», про «обратный осмос» («ОО») реже пишут. Хотя большинство производителей фильтруют воду именно через «обратный осмос». При этом, если указано просто «Подготовленная», то это может быть как водопровод, так и артезианская. А вот если указано «Из общего источника водоснабжения», то в этом случае без вариантов — точно «ОО». Некоторые бренды прямо об этом пишут на этикетке.
Это технология очищения воды, при которой молекула продавливается через ячейку мембраны, меньшей по размеру; соответственно, все минералы и микроэлементы остаются на этом фильтре. Потом этот дистиллят минерализуется неизвестно чем, в непонятных объемах. Такая вода на 99,9% не отравит сразу, но и пользы не принесет. Просто со временем вы обнаружите камни в почках, разрушенные суставы, выпавшие зубы, волосы и ногти… Доказать, что это из-за воды, невозможно.
Прошедшая очистку «обратным осмосом» вода не может называться «природной», а главный ее признак — указание на этикетке нижней и верхней ПДК (предельно допустимой концентрации) микроэлементов.
Экономист Светлана Ильяшенко в продолжение этой темы отметила, что сейчас самое распространенное нарушение в «водной» сфере — это несоответствие информации на этикетке в части типа и состава воды. Например, на ней указывается, что это «природная питьевая вода». Но такую воду в исходном состоянии получают из поверхностных вод или из подземных водоносных горизонтов, не относящихся к природной минеральной воде. А после проведения лабораторных исследований оказывается, что производитель лукавит и это у него на самом деле «обработанная питьевая вода». В отличие от природной питьевой она получена из различных водозаборов и обработана любым способом (чаще всего для обеззараживания применяются «обратный осмос» или ультрафиолетовое облучение) с добавлением различных искусственных минеральных веществ.
Нутрициолог же подробней остановилась на вреде очищенной методом «ОО» воды для здоровья. Во-первых, как уже упоминалось, постоянное употребление воды без минералов может привести к дефициту необходимых микроэлементов, таких как кальций и магний. Второе: вода, очищенная «обратным осмосом», может иметь более низкий уровень pH, что делает ее более кислой. Это может негативно сказаться на здоровье, особенно при длительном употреблении. В-третьих, минералы в воде помогают поддерживать баланс электролитов в организме, а их отсутствие может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и мышечной функцией.
Учитывая, что мы часто сталкивается с водой «ОО», Татьяна Попова добавила, что она рекомендует для поддержания здоровья дополнительно получать минералы из пищи или рассмотреть возможность минерализации очищенной воды, обсудить индивидуально с врачом или диетологом свои потребности в минералах.