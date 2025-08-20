Трамп перепутал Армению с Албанией, рассказывая об урегулировании конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно ему удалось урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией, однако в своей речи он перепутал название страны и упомянул Албанию.
«Конфликт между Азербайджаном и Албанией длился 34−35 лет. Мне удалось его урегулировать», — сказал Трамп в интервью журналисту Марку Левину.
Американский лидер уточнил, что переговоры в Белом доме прошли успешно и «через час стороны уже обнимались и поздравляли друг друга».
По словам Трампа, во время общения с руководителями стран он дал понять, что не намерен заключать торговые сделки, пока продолжаются боевые действия.
«Почему вы вообще сражаетесь друг с другом? Я не собираюсь заключать торговую сделку, если вы будете продолжать. Это безумие», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что текущий этап нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном начался при активном участии России.