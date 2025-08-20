Ричмонд
Участники из Юрги заняли второе место на спартакиаде профсоюзов Кузбасса

Команды соревновались в трех видах спортивной программы: ГТО, дартс и перетягивание каната.

Источник: Национальные проекты России

Команда центра социальной помощи семье и детям «Белки» из города Юрги заняла второе место на XII спартакиаде профсоюзов Кузбасса, организованной в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в местной администрации.

Участники соревновались в трех видах спортивной программы: ГТО, дартс и перетягивание каната. Команды также подготовили девизы, речевки и творческие номера.

Команда «Белки» показала отличную физическую подготовку и заняла второе место в общем зачете ГТО. Организаторы особо отметили танцевальный номер сотрудников центра социальной помощи семье и детям и наградили их дипломом в номинации «За креативность».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.