В Мариуполе предложили создать «Анти-Ельцин-центр»

— До самого Донецка, где в момент выгрузки гуманитарки за нами «присматривал» дрон (не знаю чей, наш или противника), мы ничего не видели. Мы могли попасть под обстрел в Макеевке, но проскочили благополучно. А на трассе в Запорожской и Херсонской областях не было никаких вопросов: «птичек» — ноль, поесть где — есть, и заправки работают. КПП тоже без проблем пересекали. Спрашивали нас: «У вас все хорошо?» — «Хорошо!» — «Ну, счастливого пути!».