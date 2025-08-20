В Мариуполе предложили создать «Анти-Ельцин-центр»

Писатель, издатель, один из основателей товарищества поэтов «Сибирский тракт и хорошие индивидуальности» Арсений Ли буквально только что вернулся из ДНР, где он и его соратники побывали в том числе в Мариуполе и Донецке.
Литератор поделился с «МК» дорожными впечатлениями от поездки, а также раскрыл лайфхак, как избежать стояния в многокилометровых пробках перед Крымским мостом.
"Задачей было добраться из Крыма в Москву, заодно выполнив заказ наших подшефных, которым мы обычно возим каски, броники, плащи-пончо с защитой от тепловизора. Но теперь везли фрукты с полуострова — такой была просьба на этот раз.
— Фрукты заказали в связи с Яблочным Спасом или просто как часть летнего меню?
— И к празднику, и просто как радость для бойцов.
— Знаю, что ты обычно бываешь за рулем и что у тебя есть «фирменный» маршрут, позволяющий проще, быстрее и безопаснее попасть в Крым с «материка».
— Да, я уверен, что это наиболее удобный, короткий и безопасный на данный момент маршрут. Крымский мост мы любим, ценим и уважаем — Владимир Владимирович, спасибо, построил крутую магистраль. Но через новые территории получается быстрее и без пробок. Наш путь оттуда был таким: Евпатория, Джанкой, Херсонская область (через Перекопский перешеек), затем Мелитополь (Запорожская область), Мариуполь. Донецк, переход «Успенка» и далее трасса М4.
— Над головой там ничего не летает? Я имею в виду украинские БПЛА.
— До самого Донецка, где в момент выгрузки гуманитарки за нами «присматривал» дрон (не знаю чей, наш или противника), мы ничего не видели. Мы могли попасть под обстрел в Макеевке, но проскочили благополучно. А на трассе в Запорожской и Херсонской областях не было никаких вопросов: «птичек» — ноль, поесть где — есть, и заправки работают. КПП тоже без проблем пересекали. Спрашивали нас: «У вас все хорошо?» — «Хорошо!» — «Ну, счастливого пути!».
— Я видел у тебя в соцсетях фотку с новой девятиэтажкой, украшенной муралом в цветах российского триколора. Не узнаю места — это выезд из Донецка в сторону Мариуполя?
— Нет, сам Мариуполь. Я в Жданове был в четыре года, между прочим, именно там впервые увидел море, так что это мой «город детства».
— И как тебе Жданов-1981 и Мариуполь-2025?
— Новые районы города выглядят просто великолепно. Причем есть районы восстановленные, а есть построенные с нуля. При этом разрушенные Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и «Азовсталь» чернотой своей нависают над городом, прости за поэтизм. Фото разбитого торгового центра я тебе перешлю — попробуй сам сложить это в единую картину.
В Мариуполь начали вкладывать деньги, но недавно только-только начали появляться какие-то модные места, «котокафе» и так далее.
При Украине ресурсы, наоборот, высасывались — Мариуполь до последнего оставался обыкновенным провинциальным промышленным городом.
— Когда стоишь перед тем, что осталось от «Азовстали», с чем у тебя возникают ассоциации: с киношными развалинами Лос-Анджелеса 2029 года, показанными Кэмероном в «Терминаторе-2», или с руинами Сталинграда?
— Я хочу верить, что это Сталинград. Потому что «Судный день» — капиталистическое печальное будущее, а Сталинград — наше светлое завтра.
— Если бы от тебя лично зависела судьба «Азовстали», как бы ты поступил — отстроил бы завод заново или сохранил как гигантский музей/мемориал под открытым небом?
— Я сам жил на Урале и понимаю, что Мариупольский комбинат был самым современным в СССР. И с ним нужно поступить по сталинградской схеме: оставить какой-то фрагмент руин, создав модное и современное музейное пространство, этакий «Анти-Ельцин-центр».
Но остальной завод нужно как можно быстрее восстановить — судя по тому, как идут переговоры, России понадобится много металла, а точнее танковой брони. Напомню, что когда создавали легендарный «Т-34», его основой стал ждановский броневой прокат; только после захвата немцами Мариуполя ему на смену пришла уральская броня.