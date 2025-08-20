На околоземную орбиту отправили мышей и 1,5 тысячи мух: что известно о запуске биоспутника «Бион-М»

С космодрома Байконур 20 августа 2025 года в 20:13 по московскому времени стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Она успешно доставила на околоземную орбиту биологический спутник «Бион-М» № 2. Об этом сообщает ТАСС, с места событий на стартовой площадке № 31, известной как комплекс «Восток».