На околоземную орбиту отправили мышей и 1,5 тысячи мух: что известно о запуске биоспутника «Бион-М»

С космодрома Байконур 20 августа 2025 года в 20:13 по московскому времени стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Она успешно доставила на околоземную орбиту биологический спутник «Бион-М» № 2. Об этом сообщает ТАСС, с места событий на стартовой площадке № 31, известной как комплекс «Восток».
Спутник проведет в космосе 30 дней. Его посадка запланирована на 19 сентября в степях Оренбургской области. На борту аппарата находятся 75 мышей, около 1,5 тысячи мух дрозофил, клеточные культуры, а также растения, включая календулу, эхинацею и мох фискомистреллу.
Кроме того, в космос отправили образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, грибы, лишайники, семена растений и клеточные материалы. Часть семян ранее уже побывала в космосе на других исследовательских спутниках.
Напомним, что 23 мая 2025 года ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. По данным Министерства обороны РФ, запуск провели Космические войска в интересах ведомства. Ракета, созданная в ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре, вывела на орбиту другой космический аппарат.