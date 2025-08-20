Якушев поручил единороссам активнее готовить отзывы на федеральные законопроекты

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев призвал региональные отделения партии активнее готовить отзывы на федеральные законопроекты по предметам совместного ведения. Он подчеркнул, что сейчас регионы пользуются этим правом недостаточно эффективно.
Владимир Якушев отметил, что такие законодательные инициативы охватывают важнейшие сферы и решают очень чувствительные для людей вопросы: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, предоставление жилья, экологию и многие другие.
«По совместному ведению принимаются федеральные законы, и в соответствии с ними осуществляется региональное нормотворчество. Федеральный законодатель определили для себя правило: согласовывать проекты федеральных законов по таким вопросам с регионами, определён порядок согласования, который предусматривает право субъектов РФ направить отзыв на законопроект. Это обеспечивает учёт мнения регионов, даёт возможность “примерить” предлагаемое регулирование, оценить его оптимальность, соответствие интересам граждан, обозначить риски и возможные проблемы. Поэтому принципиально важно этим правом согласования не просто пользоваться, а ответственно его реализовывать. Принимая во внимание ещё и то, что мнение по законопроекту должно быть у законодательной и исполнительной власти региона консолидированным, в противном случае оно не подлежит учёту», — уточнил Владимир Якушев в ходе ВКС с руководителями депутатских объединений партии.
Он напомнил, что «Единая Россия» обладает самым большим числом представителей во всех законодательных органах, которые, как правило, также возглавляют члены партии. Это открывает отличные возможности для системной работы по подготовке отзывов.
«Ни один законопроект совместного введения не должен оставаться без внимания фракции», — акцентировал внимание секретарь Генсовета.
Владимир Якушев дал поручение выстроить работу над законодательными проектами по предметам совместного ведения до начала осенней сессии Госдумы.
«Это одно из важнейших направлений деятельности наших фракций в региональных парламентах. Формировать позицию по законопроектам, обозначать риски и сложности, внимательно мониторить принимаемые законопроекты, чтоб начинать заблаговременную работу по подготовке региональных актов, обеспечивая тем самым бесшовное (без временных задержек) нормотворчество по предметам совместного ведения», — подчеркнул он.
