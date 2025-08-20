Вертолёт эвакуировал в Магадан 8 человек, застрявших на трассе «Колыма»

«С учётом сложившейся ситуации по поручению губернатора Сергея Носова группа в составе двух спасателей вылетела на место скопления людей — это поворот на Омсукчан. По предварительной информации, там находятся порядка 50 машин и около 60 человек. На месте обстановка нормальная, интернет и связь, в том числе с оперативными службами 112, присутствуют — до них можно дозвониться отсюда, они могут сообщить, если им что-то необходимо или о каких-то проблемах в службу 112», — рассказал Life.ru зампред правительства региона Андрей Белозерцев, который лично вылетел к месту происшествия.