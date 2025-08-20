Подмосковная школа объявила о платном обучении за две недели до начала учебы

Строительство нового учебного заведения на территории коттеджного поселка «Кембридж» начали еще в 2021 году. Глава городского округа Татьяна Витушева обещала, что эта школа будет бесплатный. Однако ее заместительница за две недели до начала учебы сообщила, что на самом деле школа станет корпусом коммерческого технического лицея, а год обучения в ней будет стоить 800 тысяч рублей.