Подмосковная школа объявила о платном обучении за две недели до начала учебы

Обыкновенную школу в подмосковной Истре решили сделать платной за две недели до начала учебного года. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Строительство нового учебного заведения на территории коттеджного поселка «Кембридж» начали еще в 2021 году. Глава городского округа Татьяна Витушева обещала, что эта школа будет бесплатный. Однако ее заместительница за две недели до начала учебы сообщила, что на самом деле школа станет корпусом коммерческого технического лицея, а год обучения в ней будет стоить 800 тысяч рублей.
Жители Красного Поселка, где находятся жилые комплексы «Сампо», «Кембридж» и «Покровский» с более чем 600 таунхаусами, вышли на протест. По их словам, единственная альтернатива — Покровская средняя общеобразовательная школа, которая рассчитана на 400 учеников, но уже сейчас в ней учатся более 900 детей в несколько смен, и новых учеников учреждение принять не сможет, следует из публикации.
Полицейский в Саратове пригрозил расстрелом горожанам, которые выступают против строительства школы с бассейном на месте парка «Территория детства». Они уже на протяжении полугода пытаются помешать возведению учебного заведения, предлагая властям альтернативные варианты под его размещение.