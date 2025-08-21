Max-фактор

В прошлом году в Пермском крае наиболее популярным интернет-ресурсом стал «ВКонтакте». На него, по данным аналитиков «МегаФона», приходится 22,1% от общего мобильного трафика. На втором месте — Telegram (10,2%), на третьем — TikTok (5,6%). В 2025 году наиболее востребованным мессенджером в России остается WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По данным Mediascope, в апреле 2025 года его использовали 97,4 млн человек старше 12 лет, что составляет около 80% населения. Второе место занимает «ВКонтакте» (93,8 млн пользователей), третье — Telegram (90,5 млн). 13 августа Роскомнадзор заявил о мерах «по частичному ограничению звонков в иностранных мессенджерах», так как они стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В Минцифры РФ отметили, что доступ к услугам звонков будет восстановлен в случае выполнения мессенджерами требований по соблюдению российского законодательства.