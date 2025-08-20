Москву накрыл мощнейший ливень

Сильные дожди обрушились на Москву и Подмосковье еще в начале недели: по прогнозам синоптиков, за короткое время может выпасть до половины месячной нормы осадков, что уже привело к подтоплениям улиц и затруднениям движения на МКАДе и ряде городских магистралей. Власти столицы и области ранее рекомендовали жителям пользоваться общественным транспортом и соблюдать осторожность из-за сложных погодных условий.