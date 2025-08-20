Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москву накрыл мощнейший ливень

Москву и Подмосковье накрыли проливные дожди, которые продолжатся до самого утра 21 августа. Из-за погоды на улицах работают дополнительные бригады коммунальщиков.

Ливни продолжаются с самого утра 22 августа.

Москву и Подмосковье накрыли проливные дожди, которые продолжатся до самого утра 21 августа. Из-за погоды на улицах работают дополнительные бригады коммунальщиков.

«На улицах дежурят дополнительные бригады коммунальщиков, работает водооткачивающая техника», — сообщает 360.ru. Также водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными. Пешеходам советуют не укрываться под рекламными щитами и шаткими конструкциями.

Сильные дожди обрушились на Москву и Подмосковье еще в начале недели: по прогнозам синоптиков, за короткое время может выпасть до половины месячной нормы осадков, что уже привело к подтоплениям улиц и затруднениям движения на МКАДе и ряде городских магистралей. Власти столицы и области ранее рекомендовали жителям пользоваться общественным транспортом и соблюдать осторожность из-за сложных погодных условий.