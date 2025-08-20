Мошенники взломали Instagram* Иды Галич с 7 млн подписчиков

Напомним, что в конце июля у Иды Галич родилась дочка. Рассказывая поклонникам об этом радостном событии, блогерша рассказала, что не отказывалась от активного образа жизни практически до самых родов — даже в тот день, когда начались схватки, она участвовала в экскурсии по музею-усадьбе.