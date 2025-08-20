Археологи раскопали 700-летнее захоронение рыцаря под магазином мороженого

Сыльвя Кужиньская и другие археологи раскопали в историческом центре польского Гданьска захоронение, в котором, судя по плите, покоились останки рыцаря.
О статусе захороненного, по мнению ученых, говорило изображение мужчины с мечом и щитом, говорится в публикации livescience.com. Покойный мог занимать высокий военный пост.
Предполагается, что годы жизни мужчины примерно соответствуют периоду расцвета Тевтонского ордена.
Читайте материал «Россиянам рассказали, когда оформление загранпаспорта может быть приостановлено».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.