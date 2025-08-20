Ричмонд
Археологи раскопали 700-летнее захоронение рыцаря под магазином мороженого

Сыльвя Кужиньская и другие археологи раскопали в историческом центре польского Гданьска захоронение, в котором, судя по плите, покоились останки рыцаря.

О статусе захороненного, по мнению ученых, говорило изображение мужчины с мечом и щитом, говорится в публикации livescience.com. Покойный мог занимать высокий военный пост.

Предполагается, что годы жизни мужчины примерно соответствуют периоду расцвета Тевтонского ордена.

