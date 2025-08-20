Нина Шацкая: музыка сердца на патриарших

— И вот на Патриарших построили сцену. «Почему ты на ней не поешь?» — часто спрашивали меня мои друзья. И так сложились обстоятельства, что мне предложили спеть здесь концерт. Для меня это будет не просто выступление. Это место связано с детскими воспоминаниями — бабушка, мама, тетя Нина, история семьи, поэзия, которую я люблю. Здесь — Марина Цветаева и одно из ее основополагающих стихотворений, которое, кстати, входит в мой спектакль, — «Трехпрудный переулок»: