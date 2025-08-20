Нина Шацкая: музыка сердца на патриарших

Нина Шацкая — яркая исполнительница с безупречным вокалом и невероятной женской харизмой — недаром получила от публики артистические титулы: «Дива русского романса» и «Душа русского джаза». В ее творчестве живут и проникновенность, и неистовство, а каждое выступление — это диалог ноты и слова, сердца и времени.
Миссия певицы на мировой сцене — быть послом русского языка. Недаром Нина Шацкая уже выступала русским голосом международного фестиваля «Славянский базар» и была амбассадором русской культуры на Кубе, в Бразилии, а также в Киргизии и Словакии. Но дома, в Москве, у нее есть своя, очень личная территория и своя родная аудитория — это Патриаршие пруды и зритель, глубоко чувствующий высокую поэзию, музыку и талант.
Именно поэтому концерт, который состоится 29 августа в 16.00 на Патриарших прудах в рамках проекта «Театральный бульвар», станет для Нины Шацкой особенным.
О том, что значит для певицы предстоящее выступление, — в интервью с известной вокалисткой.
— К Патриаршим прудам у меня особое отношение — почти родственное. Моя мама рассказывала, что, когда была беременна мной, часто приезжала к своей тете, Нине Богоявленской, вдове священнослужителя отца Анатолия Жураковского, впоследствии причисленного к лику святых. После войны бабушка с мамой оказались в Угличе, куда тетя Нина была сослана как вдова репрессированного священника. Позже, когда ей разрешили вернуться в Москву, она поселилась в доме рядом с Планетарием, на Садовом кольце, слегка наискосок от Малой Бронной.
Мама часто гостила у тети и, будучи беременной мной, перебегала улицу, направляясь гулять на Патриаршие пруды. Движение тогда было не таким плотным, как сегодня, но все равно постовой свистел ей вслед. Как-то раз он остановил ее и сказал:
— Мамочка, ну что же вы, рискуете не только собой, но и ребенком!
Наверное, моя любовь к Патриаршим прудам началась еще тогда, когда я была у мамы под сердцем.
Спустя годы судьба снова привела меня сюда. Несколько лет назад я стала, как сейчас модно говорить, «резидентом Патриарших». Появился у меня и мой верный друг — пес Штиль, который уже успел стать местной знаменитостью, достопримечательностью Патриарших. Его любят дети, узнают и всегда здороваются с нами, когда мы гуляем.
— Как возникла идея выступить в самом сердце Москвы?
— И вот на Патриарших построили сцену. «Почему ты на ней не поешь?» — часто спрашивали меня мои друзья. И так сложились обстоятельства, что мне предложили спеть здесь концерт. Для меня это будет не просто выступление. Это место связано с детскими воспоминаниями — бабушка, мама, тетя Нина, история семьи, поэзия, которую я люблю. Здесь — Марина Цветаева и одно из ее основополагающих стихотворений, которое, кстати, входит в мой спектакль, — «Трехпрудный переулок»:
Ты, чьи сны еще непробудны,
Чьи движенья еще тихи,
В переулок сходи Трехпрудный,
Если любишь мои стихи.
О, как солнечно и как звездно.
Начат жизненный первый том,
Умоляю — пока не поздно,
Приходи посмотреть наш дом!
Эти строки, как и сама Цветаева, очень близки мне. Наш спектакль с Ольгой Кабо посвящен именно Марине Ивановне — он об отношениях Ариадны Эфрон с мамой. Но этой осенью, к сожалению, показать его на сцене Патриарших не получится. Надеюсь, что в следующем году мы обязательно заявим его в программу.
— Что будет в том концерте, которого так ждете и вы, и все обитатели Патриарших?
— В этот вечер прозвучат старинные романсы и современные песни, поэзия Ахматовой и Цветаевой. Жанр романса будет звучать в доступной версии, потому что растет целое поколение людей, которое с ним незнакомо. Но кроссовер — модный ныне жанр, объединяющий разные направления, — позволяет молодежи прикоснуться к самой прекрасной поэзии. Будет и «Колдунья», и любимая советская ретромузыка.
Отдельно хочу сказать спасибо проекту «Театральный бульвар». В прошлом году мы с Ольгой Кабо уже показывали здесь спектакль «Пятое время года. Любовь». Прозвучали самые популярные песни, стихи. Это счастье, что проект существует второй год подряд: сцены по всей Москве все лето переполнены, зрители слышат не только поп-музыку, но и камерные спектакли, поэзию, романсы. Огромная благодарность Департаменту культуры Москвы за возможность встретиться с публикой в таких особенных местах.
До встречи на Патриарших!