Вэнс: СМИ напрасно критикуют Трампа за действия по урегулированию на Украине

Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет добиться достижения мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американские СМИ напрасно критикуют президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за действия, направленные на урегулирование вооруженного конфликта на Украине. Такое мнение выразил Вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам американского политика, Трамп стремится к остановке боевых действий и разрешению российско-украинского конфликта, прикладывая для этого определенные усилия.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп объявил о начале подготовки к переговорам между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках урегулирования конфликта на Украине. В координации встречи со стороны США, в том числе, примут участие Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

