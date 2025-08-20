Вэнс: СМИ напрасно критикуют Трампа за действия по урегулированию на Украине

Американские СМИ напрасно критикуют президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за действия, направленные на урегулирование вооруженного конфликта на Украине. Такое мнение выразил Вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По словам американского политика, Трамп стремится к остановке боевых действий и разрешению российско-украинского конфликта, прикладывая для этого определенные усилия.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп объявил о начале подготовки к переговорам между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках урегулирования конфликта на Украине. В координации встречи со стороны США, в том числе, примут участие Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.