Вэнс: СМИ напрасно критикуют Трампа за действия по урегулированию на Украине

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп объявил о начале подготовки к переговорам между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в рамках урегулирования конфликта на Украине. В координации встречи со стороны США, в том числе, примут участие Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.