За полтора года ни одной тройни: в Калининградском перинатальном центре опубликовали статистику рождаемости

В Калининградском перинатальном центре за последние полтора года на свет не появилось ни одной тройни. В медучреждении опубликовали статистику рождаемости.
«За первое полугодие 2025 года в Перинатальном центре на свет появилось 1 793 ребёнка, что на 15,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда родился 1 551 новорождённый», — говорится в сообщении.
С января по июль 38 раз мамы и папы становились родителями двойняшек. Всего же за это время родились 931 мальчик и 862 девочки.
За год население Калининграда сократилось почти на тысячу человек.