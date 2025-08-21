Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За полтора года ни одной тройни: в Калининградском перинатальном центре опубликовали статистику рождаемости

В 2025 году на свет чаще появляются мальчики.

Источник: Клопс.ru

В Калининградском перинатальном центре за последние полтора года на свет не появилось ни одной тройни. В медучреждении опубликовали статистику рождаемости.

«За первое полугодие 2025 года в Перинатальном центре на свет появилось 1 793 ребёнка, что на 15,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда родился 1 551 новорождённый», — говорится в сообщении.

С января по июль 38 раз мамы и папы становились родителями двойняшек. Всего же за это время родились 931 мальчик и 862 девочки.

За год население Калининграда сократилось почти на тысячу человек.