Дилеры фиктивно занижают цены на автомобили: что случилось

В ряде автосалонов снижают цены на авто для получения государственной скидки.
В некоторых автосалонах, реализующих автомобили Solaris российской сборки (бывшие Hyundai и Kia), клиентам начали предлагать схему оформления государственной скидки 20% на модели, которые по стоимости не подпадают под условия программы льготного автокредитования. Об этом пишут СМИ.
«Фактически будет заключено два отдельных договора: один на сумму до 2 млн рублей, второй — на оставшуюся сумму полной стоимости автомобиля», — уточнил сотрудник автосалона для Авто Mail. Таким образом становится возможным оформление государственной скидки на авто дороже 2 млн рублей, которые не попадают под условия программы.
По действующим правилам государственной программы льготного автокредитования скидка до 20% предоставляется на автомобили с бензиновым двигателем ценой не выше 2 млн рублей, а также распространяется на электромобили российской сборки (скидка — до 35%, но не более 925 тысяч рублей). Получить льготу могут врачи, учителя, военнослужащие и их родственники, а также инвалиды. При этом в августе глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что средства для такого кредита исчерпаны. Однако позже сообщил, что программа продлена.