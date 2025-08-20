Дилеры фиктивно занижают цены на автомобили: что случилось

По действующим правилам государственной программы льготного автокредитования скидка до 20% предоставляется на автомобили с бензиновым двигателем ценой не выше 2 млн рублей, а также распространяется на электромобили российской сборки (скидка — до 35%, но не более 925 тысяч рублей). Получить льготу могут врачи, учителя, военнослужащие и их родственники, а также инвалиды. При этом в августе глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что средства для такого кредита исчерпаны. Однако позже сообщил, что программа продлена.