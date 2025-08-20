Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дилеры фиктивно занижают цены на автомобили: что случилось

В некоторых автосалонах, реализующих автомобили Solaris российской сборки (бывшие Hyundai и Kia), клиентам начали предлагать схему оформления государственной скидки 20% на модели, которые по стоимости не подпадают под условия программы льготного автокредитования. Об этом пишут СМИ.

В ряде автосалонов снижают цены на авто для получения государственной скидки.

В некоторых автосалонах, реализующих автомобили Solaris российской сборки (бывшие Hyundai и Kia), клиентам начали предлагать схему оформления государственной скидки 20% на модели, которые по стоимости не подпадают под условия программы льготного автокредитования. Об этом пишут СМИ.

«Фактически будет заключено два отдельных договора: один на сумму до 2 млн рублей, второй — на оставшуюся сумму полной стоимости автомобиля», — уточнил сотрудник автосалона для Авто Mail. Таким образом становится возможным оформление государственной скидки на авто дороже 2 млн рублей, которые не попадают под условия программы.

По действующим правилам государственной программы льготного автокредитования скидка до 20% предоставляется на автомобили с бензиновым двигателем ценой не выше 2 млн рублей, а также распространяется на электромобили российской сборки (скидка — до 35%, но не более 925 тысяч рублей). Получить льготу могут врачи, учителя, военнослужащие и их родственники, а также инвалиды. При этом в августе глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что средства для такого кредита исчерпаны. Однако позже сообщил, что программа продлена.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше