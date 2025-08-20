NYT: мужчины массово умирают в Западной Африке из-за лекарств для эрекции

Как удалось узнать изданию, лекарство ввозят в Западную Африку из Индии. Его стоимость, например, в Кот-д Ивуаре 1,5 доллара. Из Кот-д Ивуара таблетки могут попасть уже в США и Европу, там их продают за 15−20 долларов.