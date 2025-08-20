Ричмонд
NYT: мужчины массово умирают в Западной Африке из-за лекарств для эрекции

Нерегулируемые сексуальные стимуляторы наводнили регион.

Чиновники бьют тревогу из-за повышения смертности среди мужчин в Западной Африке из-за нерегулируемых сексуальных стимуляторов, все больше молодых парней, которые хотят удивить своих дам, становятся жертвами нелегальной продукции, пишет New York Times.

«Более 500 000 человек ежегодно умирают в странах Африки к югу от Сахары от потребления опасных, нерегулируемых лекарств. По данным Всемирной организации здравоохранения, сексуальные стимуляторы являются одними из наиболее часто регистрируемых», — говорится в материале.

Чаще всего таблетки для эрекции вызывают сердечные приступы, но это не останавливает мужчин.

Согласно данным Ивуарийского агентства по фармацевтическому регулированию, в 2024 году полиция изъяла 40 тонн нелегальных сексуальных стимуляторов. Эксперты выявили, что доза силденафила (вещества для лечения эректильной дисфункции) в них превышает максимальный порог в 8 раз.

Основная проблема заключается в том, что таблетки рекламируются как природный и экологичный продукт, подчеркивает автор материала.

Как удалось узнать изданию, лекарство ввозят в Западную Африку из Индии. Его стоимость, например, в Кот-д Ивуаре 1,5 доллара. Из Кот-д Ивуара таблетки могут попасть уже в США и Европу, там их продают за 15−20 долларов.

Ранее американцу ошибочно поставили шизофрению из-за приема известных болеутоляющих таблеток.