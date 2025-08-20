Отец Николай рассказал, какие сигналы грядущего апокалипсиса описаны в Библии

По словам духовника, изо дня в день человечество сталкивается со стихийными бедствиями, в том числе с наводнениями, землетрясениями и лесными пожарами. Он объяснил, что это служит признаком общемирового упадка. Священник предупредил, что если ситуация не изменится, а количество грешников в какой-то момент окажется больше, чем праведников, — миру придет конец, передает «МедиаПоток».