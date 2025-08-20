Следователи завели уголовное дело после конфликта в центре Ростова

Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших насилие к местному жителю. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
Поводом для такого решения стало видео, распространяемое в СМИ, на котором запечатлены противоправные действия стражей порядка.
— В настоящее время все участники происшествия установлены и допрашиваются следователем. Расследование уголовного дела продолжается, — сказано в сообщении.
Глава СК России взял на контроль дело о превышении полномочий ростовскими полицейскими.