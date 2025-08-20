Студенты Сеченовского университета создали накладки от сухости во рту

Патчи под названием Xerobella представляют собой полупрозрачные гелевые пластинки с нежным лазурным оттенком. Одно из главных их преимуществ состоит в том, что они помогают стимулировать выработку слюны. Это важно, так как с возрастом у человека уменьшается количество слюны, повышается ее вязкость. Ротовая жидкость теряет несколько функций: антимикробную, буферную (для нейтрализации кислот), а также реминерализующую. Без этого зубы становятся более хрупкими и восприимчивыми к кариесу.