Мантуров: Поток индийских туристов в Россию вырос на 25% за полгода

Ранее Life.ru писал, что с января по март 2024 года в Москву приехало 500 тысяч иностранных туристов, это на 40% больше, чем в прошлом году. Больше всего гостей (56%) прибыло из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и Вьетнам. Турпоток с Ближнего Востока также стремительно растёт, достигнув уровня рекордного 2019 года. Это направление ценно для Москвы, так как туристы из ОАЭ и других стран региона предпочитают отели 4−5 звёзд и тратят больше.