Мантуров: Поток индийских туристов в Россию вырос на 25% за полгода

«Особенно примечателен растущий интерес к России со стороны граждан Индии. За первую половину текущего года число индийских туристов, посетивших нашу страну, выросло на четверть», — сообщил Мантуров.
Заявление было сделано в ходе 26-го заседания Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Мероприятие прошло под совместным председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
Ранее Life.ru писал, что с января по март 2024 года в Москву приехало 500 тысяч иностранных туристов, это на 40% больше, чем в прошлом году. Больше всего гостей (56%) прибыло из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и Вьетнам. Турпоток с Ближнего Востока также стремительно растёт, достигнув уровня рекордного 2019 года. Это направление ценно для Москвы, так как туристы из ОАЭ и других стран региона предпочитают отели 4−5 звёзд и тратят больше.