Большинство политических партий Германии выступают против отправки военнослужащих Бундесвера на Украину, сообщает телеканал NTV. Как отмечает канал, два представителя ХДС из восточных земель Германии заявили, что не поддерживают присутствие немецких военных на украинской территории.
Такую же позицию занимают партии «Альтернатива для Германии», Левая партия и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе также раскритиковал идею отправки войск, подчеркивает NTV.
Новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте отметил, что участие немецких военных в украинском конфликте создало бы серьезные трудности для Бундесвера.
Российская сторона категорически против присутствия войск НАТО на Украине под видом миротворцев. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит появления натовских сил на украинской территории.