NTV: Почти все партии ФРГ выступают против отправки войск на Украину

В Германии считают, что отправка войск на Украину может создать трудности их стране.

Источник: Комсомольская правда

Большинство политических партий Германии выступают против отправки военнослужащих Бундесвера на Украину, сообщает телеканал NTV. Как отмечает канал, два представителя ХДС из восточных земель Германии заявили, что не поддерживают присутствие немецких военных на украинской территории.

Такую же позицию занимают партии «Альтернатива для Германии», Левая партия и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе также раскритиковал идею отправки войск, подчеркивает NTV.

Новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте отметил, что участие немецких военных в украинском конфликте создало бы серьезные трудности для Бундесвера.

Российская сторона категорически против присутствия войск НАТО на Украине под видом миротворцев. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит появления натовских сил на украинской территории.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше