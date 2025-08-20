Китай и США разработали цемент, способствующий охлаждению зданий

Так физики называют рукотворные структуры, которые состоят из множества повторяющихся структурных элементов, сложным образом взаимодействующих с падающим на них светом. В этом случае ученым удалось создать такую метаповерхность, которая хорошо отражает падающий на нее солнечный свет, но при этом не мешает «побегу» тепла из стен зданий в окружающую среду. В результате этого подобные постройки будут поддерживать низкие температуры, а не прогреваться во время жары.