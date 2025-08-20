Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спутник «Бион-М» с 75 мышами и 1,5 тысячи мух вывели на орбиту

Спутник был выведен на орбиту через 9 минут 23 секунды после пуска.

Источник: Аргументы и факты

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту биологический спутник «Бион-М» № 2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Ракета со спутником стартовала с космодрома Байконур в среду в 20.13 мск. Сообщается, что спутник был выведен на орбиту через 9 минут 23 секунды после пуска.

«Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение космического аппарата. Космический аппарат “Бион-М” № 2 выведен на орбиту искусственного спутника Земли», — сказал диктор на наблюдательном пункте.

Напомним, ранее академик Российской академии космонавтики Александр Железняков объяснил, почему собак перестали отправлять в космос.