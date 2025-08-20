Спутник «Бион-М» с 75 мышами и 1,5 тысячи мух вывели на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту биологический спутник «Бион-М» № 2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Об этом пишет агентство РИА Новости.
Ракета со спутником стартовала с космодрома Байконур в среду в 20.13 мск. Сообщается, что спутник был выведен на орбиту через 9 минут 23 секунды после пуска.
«Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение космического аппарата. Космический аппарат “Бион-М” № 2 выведен на орбиту искусственного спутника Земли», — сказал диктор на наблюдательном пункте.
