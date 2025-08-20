Ученые рассказали о преимуществе избирательности в выборе сексуального партнера

Ученые считают, что избирательность может придавать уверенность в себе и тем самым делать людей привлекательнее для партнеров. Не сообщается, рассматривался ли вариант, что зависимость является обратной — люди, не испытывающие проблем с поиском партнера, становятся избирательней.