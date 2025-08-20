Ученые рассказали о преимуществе избирательности в выборе сексуального партнера

Психологи пришли к выводу, что люди, тщательнее подходящие к выбору сексуального партнера, превосходят по сексуальной активности менее «придирчивых».
Опрос позволил ученым прийти к выводу, что люди, у которых ожидания от потенциальных партнеров по многим критериям были выше, занимались сексом чаще.
Ученые считают, что избирательность может придавать уверенность в себе и тем самым делать людей привлекательнее для партнеров. Не сообщается, рассматривался ли вариант, что зависимость является обратной — люди, не испытывающие проблем с поиском партнера, становятся избирательней.
