Ученые рассказали о преимуществе избирательности в выборе сексуального партнера

Психологи пришли к выводу, что люди, тщательнее подходящие к выбору сексуального партнера, превосходят по сексуальной активности менее «придирчивых».

Опрос позволил ученым прийти к выводу, что люди, у которых ожидания от потенциальных партнеров по многим критериям были выше, занимались сексом чаще.

Ученые считают, что избирательность может придавать уверенность в себе и тем самым делать людей привлекательнее для партнеров. Не сообщается, рассматривался ли вариант, что зависимость является обратной — люди, не испытывающие проблем с поиском партнера, становятся избирательней.

