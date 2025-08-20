Раньше — вау, сейчас — обыденность. Как изменилась работа журналистов с появлением ИИ

Если говорить про журналистику сегодня, то вау-эффект достигается за счет эмоций, которые пробуждает текст или ролик, отметила главред. Именно на это, по ее словам, делался расчет в работе над видеороликом «Победа будет за нами!», который «Витебские вести» готовили к 9 Мая. В спецпроекте соединились ожившие благодаря ИИ памятники Витебской области и военная хроника. Автором идеи и создателем ролика выступила молодой специалист и редактор интернет-ресурса София Борисенко. «Единственное, чего не удалось добиться с помощью нейросети, — чтобы в конце наши воины на мемориалах отдавали честь», — рассказала Наталья Камлева. Этот жест, видимо, не был заложен в алгоритм созданной за рубежом программы, пояснила она.