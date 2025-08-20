Раньше — вау, сейчас — обыденность. Как изменилась работа журналистов с появлением ИИ

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор областной газеты «Витебские вести» Наталья Камлева в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала о том, как изменилась работа журналистов с появлением ИИ.
Наталья Камлева отметила, что искусственный интеллект перешел в разряд прикладных инструментов для журналистов. Но это касается преимущественно технической части работы. «Искусственный интеллект никогда не добудет и не увидит живой фактуры. Можно ему написать промпт (запрос) “сделай эмоциональнее”, но поговорить с человеком, вытянуть из него информацию — никогда», — сказала она.
Главный редактор газеты привела в пример отработку такой простой для журналиста темы, как забег в ползунках на празднике детства МЧС: «Можно просто сделать текст, а можно пообщаться с мамой и попутно узнать, что она пишет шоколадные картины. Искусственному интеллекту это не дано».
Если говорить про журналистику сегодня, то вау-эффект достигается за счет эмоций, которые пробуждает текст или ролик, отметила главред. Именно на это, по ее словам, делался расчет в работе над видеороликом «Победа будет за нами!», который «Витебские вести» готовили к 9 Мая. В спецпроекте соединились ожившие благодаря ИИ памятники Витебской области и военная хроника. Автором идеи и создателем ролика выступила молодой специалист и редактор интернет-ресурса София Борисенко. «Единственное, чего не удалось добиться с помощью нейросети, — чтобы в конце наши воины на мемориалах отдавали честь», — рассказала Наталья Камлева. Этот жест, видимо, не был заложен в алгоритм созданной за рубежом программы, пояснила она.
Генеральный директор Объединенного института проблем информатики (ОИПИ) Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов напомнил о необходимости создания национальной языковой модели. «Понятие “отдание воинской чести”, теперь называемое “воинское приветствие”, существовало во времена Советского Союза. И как понятие отсутствует, к примеру, в США и в целом ряде европейских государств. Для них это просто жест, который прививается на уровне подготовки», — отметил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.