Семена белорусских помидоров отправили в космос

На протяжении всей экспедиции семена будут прикреплены к внешней стороне биоспутника и будут спрятаны внутрь лишь при посадке для защиты от высокой температуры. После возвращения из космоса их передадут назад школам для изучения и выращивания. Этот эксперимент позволит понять, как невесомость и низкие космические температуры влияют на прорастание семян. Города — участники эксперимента выбраны неслучайно: Ивье и Минусинск неофициально именуют «помидорными столицами». Как утверждают специалисты, здесь выращиваются одни из лучших сортов томатов в Беларуси и России.