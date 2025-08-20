20 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Семена белорусских помидоров отправили в космос в рамках эксперимента, который проводят ученые вместе с белорусскими и российскими школьниками. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».
Вечером 20 августа с космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту биоспутник «Бион-М». В программе полета спутника — более 30 экспериментов. Один из них носит название «В космос со своим помидором». Этот эксперимент проводится на основании соглашения, которое в начале августа было подписано между Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук и тремя школами — гимназией № 1 города Ивье, московской школой № 1980 и школой № 9 города Минусинска.
На протяжении всей экспедиции семена будут прикреплены к внешней стороне биоспутника и будут спрятаны внутрь лишь при посадке для защиты от высокой температуры. После возвращения из космоса их передадут назад школам для изучения и выращивания. Этот эксперимент позволит понять, как невесомость и низкие космические температуры влияют на прорастание семян. Города — участники эксперимента выбраны неслучайно: Ивье и Минусинск неофициально именуют «помидорными столицами». Как утверждают специалисты, здесь выращиваются одни из лучших сортов томатов в Беларуси и России.
Биоспутник проведет в космосе 30 суток и вернется на Землю 19 сентября. На его борту также находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космос отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из семян, которые летали в космос на более ранних исследовательских спутниках.
Цель проекта — изучить, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите Международной космической станции. -0-