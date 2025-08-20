Британец благодаря съеденной сосиске узнал, что у него рак четвертой стадии

Однако спазмы все больше беспокоили мужчину, и в один момент его пришлось экстренно госпитализировать. Доктора провели исследование и выяснили, что у пациента рак кишечника четвертой стадии с метастазами в печень и брюшину, а также редкая мутация BRAF. После неудачной стандартной химиотерапии британцу назначили экспериментальные препараты цетуксимаб и энкорафениб. Спустя шесть месяцев сканирование не показало следов онкологии.