Британец благодаря съеденной сосиске узнал, что у него рак четвертой стадии

Мэтт Имер из графства Суррей в Великобритании обратился к медикам с жалобами на сильные боли в животе, которые изначально принял за пищевое отравление. Незадолго до этого он съел сосиску на семейном барбекю в честь второго дня рождения сына.
Однако спазмы все больше беспокоили мужчину, и в один момент его пришлось экстренно госпитализировать. Доктора провели исследование и выяснили, что у пациента рак кишечника четвертой стадии с метастазами в печень и брюшину, а также редкая мутация BRAF. После неудачной стандартной химиотерапии британцу назначили экспериментальные препараты цетуксимаб и энкорафениб. Спустя шесть месяцев сканирование не показало следов онкологии.
— Я до сих пор помню голос этой женщины, когда она позвонила и сказала: «План постановки вашего диагноза изменился… мы говорим о месяцах, а не годах с точки зрения выживания», — передает слова Имера таблоид Daily Mail.
Тренер по теннису в Хартфордшире в Великобритании узнал, что у него онкология, после выпитого бокала пива. Мужчина почувствовал себя сильно пьяным после небольшой доли алкоголя.