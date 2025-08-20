Александр Скрябин проверил работы по переподключению водовода

Как он отметил во время выезда на объект, текущие временные отключения холодной воды в некоторых районах связаны именно с заключительным этапом работ, когда переподключают обновленный участок к центральной системе. Хотя эти меры создают временные неудобства для жителей, они необходимы для запуска современного и надежного водоснабжения, которое будет служить городу десятилетиями.