В России собака целые сутки одна дрейфовала на моторной лодке по озеру

В Бурятии собака породы ши-тцу неожиданно отправилась в самостоятельное путешествие на моторной лодке. Лесси оказалась совсем одна на борту посреди озера совершенно случайно. Четверного друга владельцы искали целые сутки и нашли целым и невредимым. Об этом уникальном случае пишет КП-Иркутск.
По словам хозяйки собаки Юлии, она вместе с мужем, двумя детьми и друзьями отдыхали на озере Гусиное. За компанию на природу взяли и Лесси.
Мужчины покатали на моторной лодке детей и собаку, а затем муж Юлии отошел накачать сапборд. В это время приятель отплыл на лодке, чтобы порыбачить. Собака была вместе с ним.
Мужчина неожиданно резко повернул судно, когда возвращался к берегу, и выпал за борт. Лесси осталась в лодке, которая с полным баком топлива отправилась бороздить по водной глади.
Товарища, который был без спасательного жилета, пришлось экстренно выручать. А затем компания отправилась на поиски Лесси.
На машине они двинулись вдоль береговой линии в сторону предполагаемого направления лодки, однако обнаружить следы беглянки до вечера не удалось. В автомобиле кончился бензин.
Причалившую к берегу лодку с собакой нашел местный пенсионер. Лесси провела на борту почти целые сутки. Нашли ее в более чем десяти километрах от места пропажи.
Собака была испугана, когда ее обнаружили, но все, что находилось внутри лодки осталось в сохранности, отметила хозяйка Лесси.
