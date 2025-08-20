Ричмонд
Украина продолжает мечтать о НАТО: в Киеве объяснили стремление в альянс

Порошенко* заявил, что Украина не намерена отказываться от идеи членства в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Украина продолжает настаивать на вступлении в НАТО, считая это ключом к прекращению конфликта. Экс-президент Украины Петр Порошенко* в беседе с американским телеканалом MSNBC заявил, что членство в альянсе — якобы наиболее действенный способ остановить боевые действия.

Порошенко* отметил, что переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, прошедшие в Анкоридже и Вашингтоне, дают Киеву надежду на поддержку. Он также подчеркнул, что Украина не откажется от идеи вступления в НАТО, так как это якобы поможет урегулировать конфликт.

В то же время президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. По его словам, вопрос о недопустимости вступления Украины в НАТО обсуждался еще до президентства Владимира Путина. Трамп добавил, что США готовы поддерживать европейские страны, которые работают над гарантиями безопасности для Украины в рамках урегулирования конфликта, но без обсуждения вступления Киева в альянс.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

