Украина продолжает мечтать о НАТО: в Киеве объяснили стремление в альянс

В то же время президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. По его словам, вопрос о недопустимости вступления Украины в НАТО обсуждался еще до президентства Владимира Путина. Трамп добавил, что США готовы поддерживать европейские страны, которые работают над гарантиями безопасности для Украины в рамках урегулирования конфликта, но без обсуждения вступления Киева в альянс.