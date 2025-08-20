Минчанин похитил электросамокат, избавившись от замка при помощи кусачек: возбуждено уголовное дело

Сыщики установили, что имущество потерпевшего похитил 62-летний житель микрорайона Серебрянка. Мужчина при помощи кусачек избавился от замка и увез самокат домой. Похищенное хотел реализовать, но не успел — транспорт был изъят оперативниками для передачи владельцу.