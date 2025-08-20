Ричмонд
Минчанин похитил электросамокат, избавившись от замка при помощи кусачек: возбуждено уголовное дело

В милицию обратился 30-летний минчанин с заявлением о хищении принадлежащего ему электросамоката стоимостью Br2 тыс. Заявитель рассказал, что оставил свой транспорт возле подъезда, пристегнув его замком к перилам лестницы.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин при помощи кусачек избавился от замка и похитил электросамокат, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сыщики установили, что имущество потерпевшего похитил 62-летний житель микрорайона Серебрянка. Мужчина при помощи кусачек избавился от замка и увез самокат домой. Похищенное хотел реализовать, но не успел — транспорт был изъят оперативниками для передачи владельцу.

Известно, что фигурант ранее в поле зрения сотрудников милиции не попадал. Возбуждено уголовное дело за кражу.

«Милиция напоминает: не оставляйте транспорт без присмотра. Используйте надежные замки с металлическим тросом. А лучше храните свой двухколесный транспорт в квартире», — отметили в ГУВД. -0-