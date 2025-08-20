Лидеры стран ЕС придумали хитрый план ради влияния на Трампа по Украине: журналисты заметили интересную деталь

Лидеры стран Европы распределяют между собой роли, пытаясь оказать влияние на президента США Дональда Трампа в вопросе вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что такая тактика была использована европейскими лидерами во время их встречи с Трампом в Белом доме 18 августа. Во время переговоров каждый из представителей стран Европы затрагивал различные темы, связанные с украинским конфликтом. Но после того, как диалог с Трампом заходил в тупик, другой лидер включался в разговор, меняя тему.
При этом каждый из европейцев озвучивал хвалебные комментарии в адрес главы Белого дома, стараясь расположить его к себе и продемонстрировать собственную значимость в переговорах о безопасности Европы.
Ранее KP.RU сообщал, что в ходе встречи Дональда Трампа с европейскими лидерами произошел целый ряд неловких и уничижительных ситуаций для представителей ЕС.