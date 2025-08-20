Глава «Росатома» исполнил песню вместе с легендарной группой

Алексей Лихачев сыграл на гитаре и спел вместе с группой Uma2rman.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев вместе с легендарной группой Uma2rman исполнил песню на стадионе в Нижнем Новгороде. При этом он сам играл на гитаре. Лихачев выступил на юбилейном концерте в честь 80-летия российской атомной промышленности. На сцене он исполнил песню «Любимый город», сообщают СМИ.
«Это и концерт, и спектакль, и кадр старой кинохроники, и актуальные репортажи, это фантастическая повесть и истории самых обычных вроде бы людей. Все это летопись. Летопись атомной промышленности», — заявил со сцены Лихачев. Кадры с его поздравлением и совместным исполнением песни в группой Uma2rman опубликованы на сайте РБК.
Концерт собрал на стадионе около 30 тысяч зрителей, в том числе порядка 20 тысяч сотрудников предприятий «Росатома». В праздничной программе также приняли участие известные артисты: Дима Билан, Константин Хабенский, Алексей Гуськов. Мероприятие сопровождалось тематическими постановками, посвященными истории развития отрасли и вкладу работников атомной промышленности в развитие страны.
Юбилейные концерты и фестивали, посвященные значимым датам, проходят в разных регионах России: ранее в Челябинске состоялся всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», который объединил более 300 артистов и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие также собрало тысячи зрителей и стало одним из крупнейших песенных праздников на открытом воздухе.