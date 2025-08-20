Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ISU включил фигуристов из РФ в заявку на отборочный турнир к Олимпиаде-2026

Аделия Петросян и Петр Гуменник указаны в официальных протоколах в качестве нейтральных атлетов.

Источник: Аргументы и факты

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник вошли в список участников отбора на Олимпийские игры 2026 года, следует из публикации пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU).

Так, Петросян и Гуменник указаны в официальных протоколах в качестве нейтральных атлетов (AIN). В качестве запасных фигуристов числятся Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.

Отметим, квалификация на Олимпийские игры-2026 состоится в Пекине с 18 по 21 сентября.

Напомним, в декабре 2024 года ISU принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в отборочных соревнованиях на зимние Олимпийские игры 2026 года под нейтральным статусом.