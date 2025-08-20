ISU включил фигуристов из РФ в заявку на отборочный турнир к Олимпиаде-2026

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник вошли в список участников отбора на Олимпийские игры 2026 года, следует из публикации пресс-службы Международного союза конькобежцев (ISU).
Так, Петросян и Гуменник указаны в официальных протоколах в качестве нейтральных атлетов (AIN). В качестве запасных фигуристов числятся Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.
Отметим, квалификация на Олимпийские игры-2026 состоится в Пекине с 18 по 21 сентября.
Напомним, в декабре 2024 года ISU принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в отборочных соревнованиях на зимние Олимпийские игры 2026 года под нейтральным статусом.