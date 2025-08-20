Ричмонд
ISU официально включил россиян в список участников отбора на Олимпиаду

Два одиночника из РФ были допущены к отбору.

Фигуристы из России Петр Гуменник и Аделия Петросян включены в официальные списки участников отборочного турнира перед Олимпиадой-2026. Полный перечень претендентов выложен на портале Международного союза конькобежцев (ISU).

«Отборочный турнир к Олимпиаде 2026 года. Россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян», — указано на сайте ведомства. Алина Горбачева и Владислав Дикиджи выступают в роли запасных. Спортсменов допустили к соревнованию в нейтральном статусе.

Петросян и Гуменник примут участие в турнире одиночников. Российские спортивные пары и танцоров не допустили к отбору.

Альпинист Никита Филиппов стал первым гражданином РФ, допущенным к предстоящей зимней Олимпиаде, напоминает телеканал 360. МОК с февраля выступает за то, чтобы россиянам разрешили участвовать в международных первенствах, напоминает «Национальная служба новостей».