ЦАХАЛ начал военную операцию на подступах к городу Газа

Израильская армия начала операцию на подступах к городу Газа, чтобы уничтожить базы радикального движения ХАМАС. Об этом сообщил бригадный генерал Эфи Дефрин на брифинге для журналистов. По его словам, ЦАХАЛ приступил к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона». Войска уже закрепились на окраинах города.