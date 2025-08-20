ЦАХАЛ начал военную операцию на подступах к городу Газа

Израильская армия начала операцию на подступах к городу Газа, чтобы уничтожить базы радикального движения ХАМАС. Об этом сообщил бригадный генерал Эфи Дефрин на брифинге для журналистов. По его словам, ЦАХАЛ приступил к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона». Войска уже закрепились на окраинах города.
Эфи Дефрин пояснил, что военные действуют в районе Аз-Зейтун, где недавно нашли подземный туннель с оружием. Также операция идет в районе Джабалии, и скоро туда прибудут дополнительные силы.
Отмечается, что успехи операции позволили сосредоточить войска вокруг города Газа. По словам генерала, ХАМАС уже ослаблен, но израильские военные намерены нанести группировке еще больший урон.
Ранее Израиль подтвердил планы по захвату города Газа. Министр обороны Исраэль Кац подписал соответствующий документ 20 августа. План получил название «Колесницы Гидеона — 2». Кац заявил, что после завершения операции обстановка в городе улучшится. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.