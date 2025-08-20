В московском планетарии назвали фантазиями новости о черной Луне

В Московском планетарии назвали ложными новости о том, что на небе можно будет наблюдать «черную Луну». Она взойдет ночью, 22 августа, сообщают многие СМИ, но в планетарии назвали эту информацию недостоверной.
«Черной» Луну называют, если новолуние происходит дважды в течение календарного месяца. В ответ на это научный директор Московского планетария Фаина Рублева отметила, что новолуние в августе будет одно — 23 числа. И никакой других новолуний не ожидается.
— Такие события очень точно поддаются прогнозированию, так как происходят по законам небесной механики. Можно провести наблюдения, чтобы убедиться в этом воочию, — сказала она Газета.ru.
Она так же отметила, что понятие «черная Луна» в профессиональном сообществе не используется, и в целом Луна не бывает ни черной, ни белой. Цвет она меняет только под влиянием положения к Земле.
— Такие фантазии возникают от астрономической безграмотности и желания сенсаций, — заключила Фаина Рублева.
«Черная луна» — это второе новолуние, происходящее в течение одного календарного месяца. В этот период спутник Земли находится между планетой и Солнцем, сообщает 360.ru.
Август традиционно считается месяцем перемен: лето уходит, но энергия солнца ещё сильна. И именно в этот период небеса готовят особое явление — предноволуние в знаке зодиака Лев 22 августа 2025 года, которое совпадёт с Чёрной Луной. Сочетание этих факторов всегда воспринималось людьми не просто как астрономическое событие, а как знак судьбы, сообщат Life.ru.
Ближайшее новолуние произойдет 23 августа. Уже из одного этого можно понять, что второе новолуние в август никак не поместится. И, действительно, предыдущее было 24 июля, а следующее будет 21 сентября, пишет газета Известия.