Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола

Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход «Ямал»: здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.