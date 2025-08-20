Ричмонд
Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола

Марина Старовойтова стала первой женщиной — капитаном атомного ледокола.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Капитаном российского атомного ледокола «Ямал» назначена Марина Старовойтова, это первый случай, когда капитаном атомохода стала женщина, передает корреспондент РИА Новости.

О назначении Старовойтовой капитаном «Ямала» объявили на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли в Нижнем Новгороде.

Свою карьеру в море Старовойтова начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной. Затем девушка пошла работать на торговые суда, учиться, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для нее стал атомоход «Ямал»: здесь ее назначили старпомом, а теперь и капитаном.