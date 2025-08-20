Ричмонд
Путин обратился к атомщикам по важнейшему поводу

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с 80-летием создания отечественной ядерной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с 80-летием создания отечественной ядерной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Вы эффективно решаете задачи, направленные на внедрение прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию атомного ледокольного флота, вносите весомый вклад в освоение космического пространства», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия по праву гордится именами основателей ядерного проекта и поколениями ученых и инженеров, которые строили научно-промышленный комплекс страны. По его словам, благодаря их самоотверженному труду были запущены сотни новых предприятий и научных институтов, создан надежный «ядерный щит» Родины.

Ранее с 80-летием отечественной атомной промышленности работников поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подчеркнув вклад региона в развитие отрасли. Нижегородские инженерные и производственные центры участвовали в создании реакторов для ледокольного флота и инновационных энергетических установок, а также поставляли оборудование для российских и международных атомных проектов.