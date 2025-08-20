Путин обратился к атомщикам по важнейшему поводу

Путин подчеркнул, что Россия по праву гордится именами основателей ядерного проекта и поколениями ученых и инженеров, которые строили научно-промышленный комплекс страны. По его словам, благодаря их самоотверженному труду были запущены сотни новых предприятий и научных институтов, создан надежный «ядерный щит» Родины.