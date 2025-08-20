Мишустин отметил вклад «Росатома» в социально-экономическое развитие России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Росатом» вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также отметив уникальные компетенции корпорации.
Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности, отметив особую роль корпорации «Росатом» в российской атомной энергетике.
«Обладая уникальными компетенциями, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны», — подчеркнул Мишустин, говоря о роли корпорации.
Российский премьер также отметил, что в атомной отрасли РФ особое внимание уделяется цифровой трансформации, экологическому благополучию, подготовке высокопрофессиональных кадров.