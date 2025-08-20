Вассерман рассказал, какой урок необходимо ввести в школах

Необходимо включить в школьную программу такую дисциплину как логика, так как это позволит учащимся выстраивать знания в стройную систему и на базе этого формировать единую картину мира. Об этом в среду, 20 августа, заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
По словам парламентария, именно эта дисциплина должна стоять в основе всего процесса школьного обучения. Он добавил, что уже после введения этого предмета можно будет задумываться о каких-то других дополнительных уроках.
— На первом месте среди этих дисциплин — логика. Сначала нужно возвращать ее, а потом уже перерабатывать и другие виды предметов, — передают слова Вассермана «Ведомости».
До этого помощник председателя правительства и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из образовательной программы. По его словам, теория идет вразрез с религией, поэтому ее нужно вычеркнуть из учебников.
Патриарх Кирилл объявил о возвращении в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Как он отметил, преподавать урок будут учителя истории. По словам ректора МПГУ, академика РАО и доктора исторических наук Алексея Лубкова, в 5-м классе на него выделят 17 учебных часов, а в 6-м и 7-м классах — по 34 часа.